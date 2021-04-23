https://news.day.az/society/1336696.html Страшное ДТП на дороге в аэропорт - погибли мать и сын - ВИДЕО
Страшное ДТП на дороге в аэропорт - погибли мать и сын - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, 20 апреля в Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, автомобиль марки "Ravon", за рулем которого находился Талех Тагиев, сбил жительницу поселка Забрат и ее 9-летнего сына, которые погибли на месте. Сестра женщины получила тяжелые травмы.
Day.Az представляет кадры с места события:
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