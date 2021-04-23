Страшное ДТП на дороге в аэропорт

Как сообщалось ранее, 20 апреля в Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, автомобиль марки "Ravon", за рулем которого находился Талех Тагиев, сбил жительницу поселка Забрат и ее 9-летнего сына, которые погибли на месте. Сестра женщины получила тяжелые травмы.

Day.Az представляет кадры с места события: