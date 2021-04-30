2 школьников с высокой температурой не допустили к выпускному экзамену

30 апреля Государственный экзаменационный центр провел очередные выпускные экзамены на уровне полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Day.Az  в ГЭЦ, по предварительным данным, 2 учащихся с высокой температурой не были допущены на экзамен в соответствии с заключением врача скорой медицинской помощи.