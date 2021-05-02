В Баку горит многоэтажное здание

В Баку начался пожар в одном из многоэтажных зданий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, возгорание произошло в высотке, расположенной на улице Худу Мамедова в Хатаинском районе.

В настоящее время наблюдается огонь и густой черный дым в одной из квартир здания.

К месту происшествия привлечены сотрудники противопожарной службы.