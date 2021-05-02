https://news.day.az/society/1339148.html В Баку горит многоэтажное здание - ФОТО
В Баку горит многоэтажное здание - ФОТО
В Баку начался пожар в одном из многоэтажных зданий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, возгорание произошло в высотке, расположенной на улице Худу Мамедова в Хатаинском районе.
В настоящее время наблюдается огонь и густой черный дым в одной из квартир здания.
К месту происшествия привлечены сотрудники противопожарной службы.
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