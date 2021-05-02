В Габале удины отмечают Пасху

Удины, проживающие в поселке Нидж Габалы, отмечают Пасху. Выступившие на церемонии, организованной в церкви Джотари в поселке Нидж, руководитель албано-удинской религиозной общины, священник церкви и члены общины рассказали о сути праздника Пасхи, условиях, созданных для отправления религиозных обрядов, внимании и заботе государства, поздравили людей с праздником

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, удины отмечают, что в районе они не сталкиваются с каким-либо фактом дискриминации, капитальный ремонт церкви в Нидж является прекрасным образцом существующей в стране толерантности. В отличие от минувших лет, в этом году из-за пандемии свечи были зажжены не в церкви, а вокруг нее, прочитаны молитвы. Председатель албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили отметил, что современный Азербайджан является центром не только межкультурного и межконфессионального, но и межрелигиозного диалога. Удины на своей исторической родине, расположенной на стыке Европы и Азии, смогли сохранить свой язык, религию, древние обычаи и традиции. Роберт Мобили расценил создание в поселке Азербайджано-удинского очага как важный шаг на пути к дальнейшему развитию мультикультурализма.

Заместитель председателя албано-удинской христианской общины Рафик Данакари отметил, что в советский период удинам было запрещено отмечать свои праздники. Однако после восстановления Азербайджаном независимости они, как этническое меньшинство, стали широко отмечать свои праздники, соблюдать обычаи и традиции.

Отметив, что капитальное восстановление албанской церкви Джотари является прекрасным примером толерантности, Рафик Данакари сказал, что поселок Нидж, где мусульмане и христиане живут в атмосфере дружбы, является маленькой моделью толерантности. Кроме того, в минувшем году одна из самых древнейших церквей в поселке Нидж, которая в последний раз была отремонтирована в 12-м веке, была капитально восстановлена Фондом Гейдара Алиева и передана в пользование удинам.

В настоящее время в поселке Нидж имеются 3 церкви, две мечети. В каждом квартале находятся 5-6 святилищ, которые посещают мусульмане и христиане. В поселке с 6-тысячным населением проживают 3700 удинов. В начальных классах школ в Нидже преподается удинский язык, религиозные обряды в церкви отправляются на родном языке.

Поселок городского типа Нидж является единственным в мире поселением компактного проживания удинов. В настоящее время здесь в атмосфере добрососедства, взаимоуважения к обычаям и традициям, культуре друг друга проживают наряду с удинами также азербайджанцы, лезгины и представители других народов. В Азербайджане осуществляются важные мероприятия для сохранения, развития культуры, обычаев и традиций удин, как и всех национальных меньшинств.