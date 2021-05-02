https://news.day.az/society/1339233.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 11 717 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 685, вторую дозу - 8 032 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 516 923, число получивших первую дозу вакцины - 975 208, вторую - 541 715 человека.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
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