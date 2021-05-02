Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 11 717 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 685, вторую дозу - 8 032 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 516 923, число получивших первую дозу вакцины - 975 208, вторую - 541 715 человека.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.