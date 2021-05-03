В Азербайджане выпадет снег и град

Погода на территории республики ухудшится.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в ночь на 6 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, днем 5 мая в некоторых частях полуострова ветер усилится до 28-32 м/с, возможны дожди.

С 5 мая до вечера 6 мая в районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, грозы, дожди, в западных районах выпадет град, в высокогорных районах - снег. Западный ветер 5 мая усилится до 25-30 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, есть вероятность селей в горных реках Большого и Малого Кавказа.