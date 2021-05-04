https://news.day.az/society/1339614.html В Абшероне насмерть сбит мужчина - ФОТО
В Абшероне насмерть сбит мужчина - ФОТО
В Абшеронском районе на дороге Новханы-Бинагади произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано перед рестораном "Прага".
Автомобиль марки "Форд", управляемый Таййаром Гулиевым, сбил переходившего дорогу мужчину 45-50 лет.
Пешеход погиб на месте.
Водитель задержан сотрудниками Абшеронского районного управления полиции.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре