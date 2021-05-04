В Абшероне насмерть сбит мужчина

В Абшеронском районе на дороге Новханы-Бинагади произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано перед рестораном "Прага".

Автомобиль марки "Форд", управляемый Таййаром Гулиевым, сбил переходившего дорогу мужчину 45-50 лет.

Пешеход погиб на месте.

Водитель задержан сотрудниками Абшеронского районного управления полиции.