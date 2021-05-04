https://news.day.az/society/1339708.html Будут ли работать автобусы 8 и 16 мая? - ОФИЦИАЛЬНО
Будут ли работать автобусы 8 и 16 мая? - ОФИЦИАЛЬНО
В Бакинском транспортном агентстве уточнили, будут ли курсировать автобусы 8 и 16 мая.
Как сообщил АПА пресс-секретарь БТА Маис Агаев, согласно постановлению Кабинета Министров, 8 и 16 мая являются официальными рабочими днями, передает Day.Az.
В этой связи в эти дни будет курсировать общественный транспорт.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре