Будут ли работать автобусы 8 и 16 мая?

В Бакинском транспортном агентстве уточнили, будут ли курсировать автобусы 8 и 16 мая.

Как сообщил АПА пресс-секретарь БТА Маис Агаев, согласно постановлению Кабинета Министров, 8 и 16 мая являются официальными рабочими днями, передает Day.Az.

В этой связи в эти дни будет курсировать общественный транспорт.