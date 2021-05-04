https://news.day.az/society/1339828.html В Сети появились фото аварии, в которой погиб певец Аслан - ФОТО
В Сети появились фото аварии, в которой погиб певец Аслан - ФОТО
Певец Аслан Гусейнов погиб в автокатастрофе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Ucnoqta.az, Гусейнов, управляющий автомобилем марки BMW, утром на 60-м километре трассы Баку-Газах столкнулся с грузовиком Камаз.
Представляем фото с места событий:
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