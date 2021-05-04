В Сети появились фото аварии, в которой погиб певец Аслан

Певец Аслан Гусейнов погиб в автокатастрофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ucnoqta.az, Гусейнов, управляющий автомобилем марки BMW, утром на 60-м километре трассы Баку-Газах столкнулся с грузовиком Камаз.

Представляем фото с места событий: