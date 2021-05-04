Ужесточаются контрольные меры в кафе и ресторанах - ПРАВИЛА - ФОТО
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ужесточает контрольные меры на объектах общепита.
Об этом сообщили Day.Az в агентстве.
С учетом того, что массовое скопление людей в период пандемии коронавируса влияет на интенсивность инфицирования, для предотвращения распространения COVID-19 на объектах общепита персоналу и клиентам необходимо соблюдать особые правила поведения, говорится в сообщении.
Чтобы исключить риск заражения, необходимо регулярно очищать и дезинфицировать общие поверхности. Санитарно-бытовые помещения (санузел, гардеробная и др.) на предприятиях общественного питания должны содержаться в чистоте, обеспечиваться горячей и холодной водой. Каждый объект общепита должен быть обеспечен чистящими и дезинфицирующими средствами.
Персонал всегда должен строго соблюдать правила личной гигиены, носить чистую рабочую одежду. Поскольку в течение дня работники контактируют со многими людьми, они должны быть обеспечены средствами защиты и дезинфицирующим раствором.
Агентство призывает предпринимателей придерживаться существующих правил и активизировать усилия по усилению мер по борьбе с пандемией коронавируса.
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