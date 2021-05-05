Обнаружено тело еще одного военнослужащего, пропавшего без вести в ходе Отечественной войны

Обнаружено тело еще одного пропавшего без вести в ходе Отечественной войны военнослужащего.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело жителя Мингячевира Тагиева Парвиза Хафиз оглу (1990 г.р.), пропавшего без вести в первые дни Отечественной войны, обнаружено в направлении Суговушан-Тертер. П.Тагиев будет похоронен на Аллее шехидов в Мингячевире.

В ИВ Мингячевира сообщили, что военнослужащий будет похоронен сегодня в 14.00.