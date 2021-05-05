Государство оплатит обучение этих студентов

"На основании соответствующего поручения президента внесены изменения в решение Кабинета Министров об оплате обучения студентов из социально уязвимых групп населения. Во второй половине 2019/2020-го учебного года этот механизм охватил 15 209, а в первой половине 2020/2021-го учебного года - 15 900 человек".

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр образования Эмин Амруллаев.

"Согласно новой поправке к решению, государство также оплатит обучение студентов, которые являются членами социально уязвимых семей и получают платное образование в весеннем семестре (полугодии) 2020/2021-го учебного года. Для этого будет выделено 14 миллионов манатов", - отметил он.