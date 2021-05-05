https://news.day.az/society/1340186.html В Шеки задержан мужчина, шантажировавший женщину
В Шеки задержан мужчина, шантажировавший женщину
В Шеки задержан мужчина, шантажировавший женщину.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), молодая женщина обратилась в Шекинский районный отдел полиции и сообщила о том, что 3 мая ее знакомый, угрожая распространить ее фото и видео в соцсети, отобрал у нее золотой браслет и кольцо.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в шантаже был задержан житель села I Биледжик Т.Ахмедов.
По факту проводится расследование.
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