https://news.day.az/society/1340194.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 29 778 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 7 957, вторую дозу получил 21 821 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 566 106, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 987 962, вторую дозу получили 578 144 человека.
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