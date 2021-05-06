https://news.day.az/society/1340374.html В Сиязане арестовали братьев-воров
В Сиязане арестовали братьев-воров
В Сиязане ограбили магазин.
Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД в Ширване, в результате поиска, проведенного Сиязанским районным отделением полиции, в одном из магазинов села Зарат были задержаны два брата, Турхай и Эльшан Фарзалиевы.
В ходе расследования выяснилось, что задержанные ранее заходили в один из продуктовых магазинов села. Т.Фарзалиев схватил владельца магазина, чтобы тот не сопротивлялся, а Э.Фарзалиев украл с кассы 126 манатов. Позже они покинули район. В ходе допроса братья признались в краже.
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