В Сиязане арестовали братьев-воров

В Сиязане ограбили магазин.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД в Ширване, в результате поиска, проведенного Сиязанским районным отделением полиции, в одном из магазинов села Зарат были задержаны два брата, Турхай и Эльшан Фарзалиевы.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные ранее заходили в один из продуктовых магазинов села. Т.Фарзалиев схватил владельца магазина, чтобы тот не сопротивлялся, а Э.Фарзалиев украл с кассы 126 манатов. Позже они покинули район. В ходе допроса братья признались в краже.