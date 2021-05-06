Ограничивается движение по одной из центральных улиц Баку

С 7 мая для осуществления II этапа строительства "Центрального парка", расположенного на бывшей "Советской" улице в Ясамальском районе города Баку и реконструкции части улиц вокруг парка участок улицы Башира Сафароглу между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бея Гутгашынлы закрывается для реконструкции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными путями с учетом направления движения.