Обнаружено тело еще одного военнослужащего, пропавшего без вести во время Отечественной войны

Тело еще одного пропавшего без вести военнослужащего было обнаружено в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Службы государственной безопасности и военной прокуратуры.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе военной прокуратуры, было обнаружено тело старшего военнослужащего Векилова Эльмаддина Низами оглу. Тело было опознано, приняты необходимые меры для его передачи по назначению.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, интенсивно работают поисковые группы.