https://news.day.az/society/1340926.html Обнаружено тело еще одного военнослужащего, пропавшего без вести во время Отечественной войны
Обнаружено тело еще одного военнослужащего, пропавшего без вести во время Отечественной войны
Тело еще одного пропавшего без вести военнослужащего было обнаружено в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Службы государственной безопасности и военной прокуратуры.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе военной прокуратуры, было обнаружено тело старшего военнослужащего Векилова Эльмаддина Низами оглу. Тело было опознано, приняты необходимые меры для его передачи по назначению.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, интенсивно работают поисковые группы.
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