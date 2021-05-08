https://news.day.az/society/1341145.html В общественных местах выявлены больные коронавирусом
В общественных местах выявлены больные коронавирусом
7 мая сотрудники полиции задержали в общественных местах двух больных коронавирусом, нарушивших правила карантинного режима, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Они покинули места своего проживания вопреки предписаниям врачей о необходимости прохождения лечения в домашних условиях, тем самым создав угрозу для широкого распространения COVID-19.
Нарушители были возвращены домой.
В отношении одного человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР. Расследование по данному факту продолжается.
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