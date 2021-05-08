МВД о попытке проведения незаконной акции в Баку

Сегодня группа лиц попыталась провести несанкционированную акцию, нарушив требования особого карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, попытка проведения акции была немедленно пресечена полицией, эти лица были удалены с территории, задержанных нет.

Отметим, что сегодня группа членов партии "Мусават" попыталась провести акцию перед посольством России в Азербайджане.