В какой форме продолжат обучение ученики X-XI классов?

"Мы все должны попытаться возобновить с 15 сентября традиционное обучение. Думаем, по мере возможности вернемся к очному обучению. Это важно для социально-психологического развития детей, чтобы они могли сидеть за партами, ходить в школу".

Как сообщает Day.Az, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал в прямом эфире в Facebook.

Он сказал, что с 17 мая в 5 регионах также начнется очное обучение для учащихся начальных 3 раза в неделю и 2 раза неделю для V-IX классах: "X-XI классы по-прежнему будут продолжать обучение в дистанционной форме. Мы вернемся к очному обучению 5 раз в неделю, следуя правилам, когда это позволяют эпидемиологическая ситуацияи вакцинация, а также размеры классной комнаты".