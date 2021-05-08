Обнародовано число вакцинированных работников сферы образования в Азербайджане

"В первую очередь были вакцинированы работники сферы образования старше 50 лет".

Как сообщает Day.Az, об этом прямом эфире в "Facebook" сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, 56 439 педагогов, то есть 65% учителей из этой возрастной группы получили как минимум одну дозу вакцины: "Из этой возрастной группы вакцинированы примерно 2/3 педагогов. Затем прошли вакцинацию 28 500 педагогов старше 40 лет, то есть 57%. С начала апреля проводится вакцинация работников сферы образования по всем возрастным группам. На данный момент прошли вакцинацию 117 356 человек, 53% работников".

Министр сказал, что это педагоги общеобразовательных учебных заведений: "Вакцинированы также несколько тысяч педагогов профессионально-технических и высших учебных заведений".