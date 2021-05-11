Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 11 ветеранов Отечественной войны

Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 11 ветеранов, которые получили тяжелые ранения в Отечественной войне.

Как сообщили во вторник Day.Az в фонде, с учетом заключений местных врачей и приглашенных турецких специалистов процесс обследования, лечения и реабилитации наших ветеранов будет продолжен в Турции.

Фонд YAŞAT будет контролировать процесс до полного завершения. В Турцию отправлены следующие ветераны:

1. Рагимов Зияддин Ашур оглу;

2. Аббасов Ровшан Гусейн оглу;

3. Новрузов Мобил Шахмар оглу;

4. Аббасов Кямал Салех оглу;

5. Мамедов Видади Алекпер оглу;

6. Алиев Хайям Шаадат оглы;

7. Ибрагимов Шахид Самир оглу;

8. Атакишиев Рашад Назим оглу;

9. Исмаилов Ильгар Мазахир оглу;

10. Абдуррахманов Ниджат Ильгар оглу;

11. Гулиев Шахрияр Аса оглу.

Напомним, что на данный момент в Турцию для лечения отправлено всего 87 ветеранов, из них 17 человек уже вернулись в страну, завершив лечение.