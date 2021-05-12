https://news.day.az/society/1342269.html Народный артист Агададаш Агаев прооперирован
Народный артист Агададаш Агаев прооперирован
Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев прооперирован.
Об этом сообщил АПА сын певца Сабухи Агаев, передает Day.Az.
Он отметил, что его отец был прооперирован сегодня в Стамбуле: "Операция продолжалась около пяти часов и прошла успешно. Моего отца вывели из наркоза, он чувствует себя хорошо".
Отметим, что народный артист А.Агаев болеет раком.
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