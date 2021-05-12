Народный артист Агададаш Агаев прооперирован

Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев прооперирован.

Об этом сообщил АПА сын певца Сабухи Агаев, передает Day.Az.

Он отметил, что его отец был прооперирован сегодня в Стамбуле: "Операция продолжалась около пяти часов и прошла успешно. Моего отца вывели из наркоза, он чувствует себя хорошо".

Отметим, что народный артист А.Агаев болеет раком.