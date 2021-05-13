https://news.day.az/society/1342461.html В Гёйгёле произошла цепная авария, есть пострадавшие
В Гёйгёле произошла цепная авария, есть пострадавшие
В Гёйгёльском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомобильной дороги Гянджа-Тоганалы-Гёйгёль, проходящем через село Чайкенд, столкнулись легковые автомобили "Hyundai" и "Mercedes". В этот момент в них врезался проезжавший по дороге другой автомобиль марки "Mercedes".
После аварии "Mercedes" сошел с дороги и перевернулся. При аварии Айсель Рзаева (1991 тг.р.) и еще один человек получили травмы и были госпитализированы.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре