В Азербайджане за сутки выявлено 509 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 509 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1427 человек, скончались - 16, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 328 668 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 311 198 человек вылечились, 4 742 - скончались, число активных больных составляет 12 728.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 733 теста, а в целом за все время пандемии - 3 360 900.