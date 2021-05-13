В Азербайджане вакцинировались еще 21 тыс. человек

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 21 015 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 857, вторую дозу получили 16 158 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 748 525, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 019 352, вторую дозу получили 729 173 человека.