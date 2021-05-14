https://news.day.az/society/1342528.html В Баку пешеход лишился ноги в ДТП
В Баку пешеход лишился ноги в ДТП
В Сабунчинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия у пешехода зафиксирован перелом обеих ног.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Маштага.
Так, автомобиль сбил переходившего дорогу Самира Аликрам оглу Гюлахмедова 1994 года рождения. У пострадавшего был диагностирован перелом обеих ног. Он был госпитализирован. В ходе операции ему ампутировали левую ногу.
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