В Баку пешеход лишился ноги в ДТП

В Сабунчинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия у пешехода зафиксирован перелом обеих ног.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Маштага.

Так, автомобиль сбил переходившего дорогу Самира Аликрам оглу Гюлахмедова 1994 года рождения. У пострадавшего был диагностирован перелом обеих ног. Он был госпитализирован. В ходе операции ему ампутировали левую ногу.