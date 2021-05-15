Азербайджанский Гиппократ, чьи изобретения спасли тысячи людей

Среди достижений азербайджанских ученых периода 1941-1945 годов особо выделяются изобретения выдающегося азербайджанского медика, академика Мустафы Топчибашева (1895-1981).

Первое из них - инъекционный эфирно-масляной наркоз и анальгезин, второе - аппарат для удаления инородных тел. Но обо всем по порядку.

Мустафа Агабек оглу Топчибашев родился в 1895 году в селе Гейгумбет Иреванской губернии в семье, относящейся к старинному бекскому роду. Он получил хорошее образование в частной школе, затем окончил Иреванскую классическую гимназию и медицинский факультет Киевского университета.

Вернувшись в Баку в 1919 году дипломированным врачом, в 1920-1930-х годах работал ординатором и ассистентом в хирургической клинике Азербайджанского государственного медицинского института.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, первую самостоятельную операцию Мустафа Топчибашев сделал в 1922 году. В 1930 году он защитил докторскую диссертацию, посвященную клинике, патологии и лечению спленомегалии при малярии, и был избран профессором и заведующим кафедрой госпитальной хирургии Азербайджанского государственного медицинского института им. Н.Нариманова, где начал исследования по проблемам обезболивания.

В 1931 году Топчибашев создал Общество хирургов Азербайджана.

М.Топчибашев за работой (кадр из кинохроники)

Аппарат М.Топчибашева (кадр из кинохроники)

М.Топчибашев за работой (кадр из кинохроники)

В 1937 году М.Топчибашевым был изобретен, а в 1938 году внедрен в хирургическую практику новый метода анестезии - инъекционный эфирно-масляной наркоз. Исследования в этой области выявили неизвестные ранее психоневрологические и нейрофизиологические явления.

Так, было установлено, что в состоянии анальгезии обезболивание наступает на 6-8 часов, человек в этот период слышит и узнает звуки, понимает сказанное и адекватно отвечает на вопросы, может совершать целенаправленные действия соответственно указаниям врача. При выходе из состояния анальгезии происходит амнезия, больной забывает о происходившем в предыдущей фазе, и даже о произведенной операции.

При этом послеанальгетическая амнезия не затрагивает память предшествующей жизни, т.е, никак не ослабляет и не повреждает ее. При состоянии анальгезии не наблюдается признаков каких-либо эмоций, в целом не замечается перехода из одного эмоционального состояния в другое.

Разработка М.Топчибашева имела прямое отношение к хирургии, но оказала влияние и на развитие нейрофизиологии, положив начало новым исследованиям, нашла применение также в гинекологии. Однако освоение производства нового лекарственного средства требовало соответствующего уровня развития медицинской промышленности, применение же новых методов анестезии требовало ускоренног переучивания кадров.

Все это в условиях с конца 1930-х годов оказалось невозможным. Война в корне изменила ситуацию: новый метод Топчибашева спас жизни тысячам раненных.

Аппарат для удаления инородных тел

После инъекции Топчибашевского препарата больной на 6-8 часов терял чувствительность, что позволяло транспортировать его без опасения вызвать болевой шок. Метод М.Топчибашева даже в чрезвычайных условиях (нехватка квалифицированных кадров, оборудования, отсутствие условий для хирургического вмешательства) настолько безопасен, что больному, которого оперируют с такой анестезией, не грозит смерть от наркоза.

Научные статьи М.Топчибашева, изданные в 1940-1945 годах, показывают, что ученый при всем огромном напряжении военного времени находил время делиться накопленным опытом. В 1945 году Наркомат здравоохранения СССР разрешил выпуск обезболивающего средства длительного действия под названием "анальгезии".

В 1963 году за успешные результаты, полученные при применении нового метода во всесоюзном масштабе, академику М.Топчибашеву была присвоена премия имени А.Вишневского, он был награжден памятной медалью.

В 1978 году Шведская академия выдвинула кандидатуры Мустафы Топчибашева и его коллеги, азербайджанского нейрофизиолога Гахрамана Гахраманова на соискание Нобелевской премии по физиологии и медицине за совместную работу "Длительная анальгезия - проблема медицины и физиологии". Среди соискателей почетной премии в этой номинации М.Топчибашев и Г.Гахраманов были единственными азербайджанцами, и они реально претендовали на победу.

Однако по политическим мотивам, характерным для замкнутого советского строя, кандидатуры были сняты, результате Нобелевская премия в данной номинации в 1978 году присуждена не была. Безусловно, факт выдвижения кандидатуры М.Топчибашева - наглядное свидетельство важности его изобретения для развития медицины в мировом масштабе.

В начале Великой Отечественной войны Мустафа Топчибашев был назначен главным хирургом Управления эвакогоспиталей Наркомздрава Азербайджанской ССР и работал на этой должности вплоть до окончания войны. Прежде всего им была введена система специализации госпиталей, которую оценило и взяло на вооружение Управление эвакогоспиталей Наркомата здравоохранения СССР, назвав его автором "архиноваторской идеи", особенно ценной в первые дни войны.

Как писала тогда "Красная звезда", благодаря изобретению М.Топчибашева "ни фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний". До введения системы Топчибашева эвакогоспитали носили общий характер, принимая и раненных, и больных, служа своеобразным распределителем. Теперь же эвакогоспитали принимали по характеру болезней и ранений, могли оказывать специализированную помощь, что было чрезвычайно важно для сохранения жизни и здоровья пациента.

По инициативе главного военврача М.Топчибашева впервые в мировой практике в условиях военного времени для переливания крови при массовых кровопотерях в качестве кровезаменителя была применена морская вода.

Система эвакогоспиталей Азербайджанской ССР включала более 70 госпиталей, причем большинство из них находилось в Баку - госпитали в регионах стали специализироваться по восстановлению раненных и больных. Таким образом, уже в начале войны Баку побил рекорд по количеству госпиталей среди тыловых городов СССР.

Аппарат для удаления инородных тел М.Топчибашева в действии

Как вспоминала супруга М.Топчибашева, Рейхан Топчибашева, однажды ее муж сделал в госпитале Мардакян (поселок близ Баку) 22 операции за день.

Одновременно М.Топчибашев занимался научными вопросами травматологии и восстановительной хирургии. Им были предложены различные способы хирургического доступа к органам брюшной полости, которые широко использовались в урологии, травматологии, абдоминальной и грудной хирургии.

В военные годы при хирургическом лечении повреждений периферической нервной системы стали применяться предложенные Топчибашевым новые препараты и метод тендомиопластической операции. Он разработал оригинальные хирургические подходы к органам подреберья, к селезенке и почкам, а также способ пластики больших дефектов свода черепа.

Проведенные М.Топчибашевым многочисленные операции позволили подготовить и рекомендовать для практического применения ряд новаций и рационализаторских предложений.

В ходе работы госпиталей выявилась важная проблема. Как писал позднее ученый, одной из важных проблем, связанных с ранениями, является глубокое залегание инородных тел (осколков, пуль и т.п.). Большинство операций по удалению этих тел завершались неудачно - врач либо не мог точно определить место залегания тела, либо не мог добраться до этого места, не повреждая жизненно важных органов. Применение рентгенного метода позволяло определить место инородного тела, но не гарантировало его извлечения, к тому же нередко во время операции оно меняло местоположение.

Требовался метод, который позволил бы быстро и точно, с минимальным ущербом для здоровья пациента провести операцию по удалению инородного тела. Как позднее вспоминал сам учёный, длительные размышления, эксперименты, пробы, привели к изобретению аппарата, чертеж которого он нарисовал, находясь в поезде.

Сам врач потом вспоминал: "Мысль о портативном стереоскопическом аппарате пришла мне в голову в поезде. Я ехал из командировки по впечатлением операции, в которой долго добирался до инородного предмета в теле больного.... А что если локализовать его с помощью пересекающихся спиц? Можно ввести иглу с новокаином, одновременно обезболивая пространство... Я сделал набросок изображаемого приспособления. Потом я сделал десятки чертежей, пока изобретение не приняло нужные формы. Наш сын Ибрагим был тогда уже студентом Мединститута, и помогал мне собирать аппарат перед испытанием..."

Изобретенный "аппарат по удалению инородных тел" позволял с применением стереоскопического метода определять местонахождение инородного тела в организме человека и удалять его. Важно, что аппарат был портативным, в готовом для операции состоянии высотой 35 и длиной 72 см, а для укладки в футляр складывался и был компактнее.

Аппарат для удаления инородных тел М.Топчибашева в действии

В 1941 году новый аппарат и метод впервые были применены М.Топчибашевым в нейрохирургическом госпитале в Баку при удалении осколков из головы раненного. Операция оказалось успешной и положила начало целой серии аналогичных. Результаты применения метода и аппарата превзошли все ожидания.

Оказалось, что аппарат фиксирует любую пораженную часть, позволяя проводить операцию на любой точке туловища, головы, конечностей, и к тому же с его помощью можно проводить операции в наскоро приспособленных помещениях, без создания специальных условий, установки крупногабаритного оборудования.

Этим аппаратом мог пользоваться хирург среднего уровня подготовки и даже врач-рентгенолог, имеющий на руках рентгенные снимки ранения. В помощь медперсоналу М.Топчибашевым была подготовлена развернутая инструкция, изданная в 1949 году под названием "Аппарат для удаления инородных тел и его применение". За это изобретение Мустафа Топчибашев был в 1943 году удостоен Сталинской премии.

Сразу после окончания войны М.Топчибашев возглавил НИИ экспериментальной хирургии Академии наук Азербайджанской ССР. За время своей 62-летней трудовой деятельности академик Мустафа Топчибашев провел более 100 тысяч успешных хирургических операций. Он является автором более 300 научных трудов, научно-популярных статей, 8 монографий, оригинального 5-томного учебного пособия под названием "Частная хирургия". Под его руководством были защищены 12 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Под редакцией М.Топчибашева изданы 3 научные работы по комбинированной анестезии.

Основные научные труды академика М.Топчибашева - "Заболевания сердечно-сосудистой системы и их профилактика", "Частная хирургия", "Портальная гипертензия и ее хирургическое лечение" принесли ему мировую славу. М.Топчибашев был избран почётным членом Всесоюзного общества хирургов, Общества хирургов и урологов Азербайджана.

В 1952 году академик М.Топчибашев был избран членом-корреспондентом Академии наук Болгарии, а в 1954 году на XI Лиссабонском конгрессе -членом Международной ассоциации хирургов. Был также избран почетным членом Общества хирургов имени Вишневского.

Топчибашев также являлся одним из редакторов Большой медицинской энциклопедии, редактором журнала "Абдоминальная хирургия", членом редакционной коллегии научно-медицинских журналов республиканского и всесоюзного масштаба. В 1951 году стал вице-президентом АН Азербайджанской ССР, а спустя девять лет - академиком Академии медицинских наук СССР. Награждался орденами и медалями СССР, был удостоен почетного звания "Герой социалистического труда".

Впрочем, величайшей наградой замечательному азербайджанскому ученому-медику, бесспорно, стали полные благодарности письма излеченных им раненных и больных.