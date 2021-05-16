В Азербайджане возобновилась работа портала по приему в I класс

Активизировалась деятельность портала по приему учащихся в первый класс (www.mektebeqebul.edu.az).

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в связи с праздничными днями работа портала была временно приостановлена с 18.00 8 мая. Сайт функционирует с 09.00.

Напомним, 27 апреля стартовал процесс приема учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год. Процесс осуществляется на электронном портале www.mektebeqebul.edu.az.