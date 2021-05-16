https://news.day.az/society/1343027.html В праздничные дни в Баку отремонтировали ряд дорог
В праздничные дни в Баку отремонтировали ряд дорог
В праздничные дни (9-15 мая) в Баку проведен ремонт участков дорог общей площадью 42 тысячи квадратных метров, сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.
В частности, был проведен ремонт проезжей части на участках проспектов Гейдара Алиева, Зии Буниятова, Парламента и Метбуат, улиц Микаила Мушфига, Рашида Бейбутова, Алы Мустафаева и Ильгара Мусаева, дорог Мехтиабад - Дигях - Мохаммеди, Бинагади - Новханы.
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