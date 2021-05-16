Обнародовано количество зарегистрированных наркозависимых в Азербайджане

По данным Министерства здравоохранения Азербайджана, по состоянию на 31 декабря 2020 года,количество людей, зарегистрированных с диагнозом "наркозависимость", составило 33 788 человек.

Как сообщили Day.Az в Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, 28 318 из них находятся на диспансерном, 5 470 человек - на профилактическом учете. 618 из них - женщины. 23 537 человек употребляют опиоиды, 10 251 человек - каннабиноиды.

В 2020 году с соответствующим диагнозом зарегистрировано 2723 человека, снято с учета 1856 человек.