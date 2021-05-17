Массовая драка между этническими грузинами и азербайджанцами в Грузии завершилась примирением

Массовая драка между этническими грузинами и азербайджанцами в муниципалитете Дманиси в Грузии завершилась примирением, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, драка, начавшаяся 16 мая в одном из магазинов Дманиси, переросла в физическое противостояние этнических грузин и азербайджанцев.

Согласно заявлению посольства Азербайджана в Грузии, массовый рейд на принадлежащий азербайджанцам рынок "Омар" в Дманиси не следует характеризовать как противостояние на этнической почве.

"Произошедший инцидент должен оцениваться только в правовом учреждении, а обвиняемые должны понести индивидуальное наказание в соответствии с законодательством Грузии", - говорится в заявлении.