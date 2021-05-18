Молния убила юношу в Самухском районе

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Самухе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гаджалы.

Жителя села Санана Гасанова 2003 года рождения во время выпаса скота на ферме ударила молния. 18-летний юноша погиб на месте.

По словам очевидцев происшествия, в момент удара молнии С.Гасанов говорил по телефону.

Прокуратура Самухского района выясняет обстоятельства происшествия.