https://news.day.az/society/1343526.html Молния убила юношу в Самухском районе
Молния убила юношу в Самухском районе
Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Самухе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гаджалы.
Жителя села Санана Гасанова 2003 года рождения во время выпаса скота на ферме ударила молния. 18-летний юноша погиб на месте.
По словам очевидцев происшествия, в момент удара молнии С.Гасанов говорил по телефону.
Прокуратура Самухского района выясняет обстоятельства происшествия.
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