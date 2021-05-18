Уволен водитель автобуса, который снял видео за рулем и выложил в TikTok

Уволен водитель автобуса № 525, который, находясь за рулем, снял видео и выложил в TikTok.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил руководитель компании-перевозчика Ровшан Саламов.

Он отметил, что водитель также получил строгий выговор.

"Эти кадры были сделаны 15 мая. Как вы знаете, общественный транспорт восстановил работу с 16 числа этого месяца. Поэтому накануне в автобусах проводились дезинфекционные работы.

Водитель направлял транспортное средство на автомойку недалеко от гаража. В тот день пассажиров в нем не было, ехали два технических работника", - добавил Р.Саламов.