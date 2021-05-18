https://news.day.az/society/1343566.html Уволен водитель автобуса, который снял видео за рулем и выложил в TikTok
Уволен водитель автобуса, который снял видео за рулем и выложил в TikTok
Уволен водитель автобуса № 525, который, находясь за рулем, снял видео и выложил в TikTok.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил руководитель компании-перевозчика Ровшан Саламов.
Он отметил, что водитель также получил строгий выговор.
"Эти кадры были сделаны 15 мая. Как вы знаете, общественный транспорт восстановил работу с 16 числа этого месяца. Поэтому накануне в автобусах проводились дезинфекционные работы.
Водитель направлял транспортное средство на автомойку недалеко от гаража. В тот день пассажиров в нем не было, ехали два технических работника", - добавил Р.Саламов.
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