В Хачмазской центральной больнице выявлены нарушения

В некоторых СМИ распространилась информация о том, что материалы, собранные в связи с выявлением Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики грубых нарушений в ходе проверок в Хачмазской центральной районной больнице (ЦРБ) и Сиязаньском лечебно-диагностическом центре направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате проверок, проведенных АПБА в Хачмазской ЦРБ, было установлено, что в этой больнице пациентам предоставляют некачественную пищу, выявлены факты присвоения этих продовольственных товаров и другие нарушения.

В результате изучения материалов, собранных Генеральной прокуратурой, по факту возбуждено уголовное дело, материалы уголовного дела отправлены для проведения следствия в прокуратуру Хачмазского района.