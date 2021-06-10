Сегодня в Азербайджане возобновляется деятельность мест религиозного поклонения.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров 25 мая.

Согласно решению, с 00:00 10 июня разрешается деятельность мест религиозного поклонения при условии, что общее количество молящихся не будет превышать 50 человек.

Согласно правилам Управления мусульман Кавказа, в местах религиозного поклонения выполнять обряды смогут лишь лица, имеющие COVID-паспорта.

Посещающие места религиозного поклонения должны носить медицинские маски, пользоваться антисептическими средствами, не здороваться с помощью рукопожатий.