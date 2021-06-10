https://news.day.az/society/1350864.html Возобновляется деятельность мест религиозного поклонения
Возобновляется деятельность мест религиозного поклонения
Сегодня в Азербайджане возобновляется деятельность мест религиозного поклонения.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров 25 мая.
Согласно решению, с 00:00 10 июня разрешается деятельность мест религиозного поклонения при условии, что общее количество молящихся не будет превышать 50 человек.
Согласно правилам Управления мусульман Кавказа, в местах религиозного поклонения выполнять обряды смогут лишь лица, имеющие COVID-паспорта.
Посещающие места религиозного поклонения должны носить медицинские маски, пользоваться антисептическими средствами, не здороваться с помощью рукопожатий.
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