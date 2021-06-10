Ливни в Гяндже вызвали сели

Начавшиеся с прошлого дня дождливые погодные условия привели к ряду последствий в Гяндже.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сели, образовавшиеся после проливных дождей, создали трудности для движения транспорта и пешеходов на некоторых улицах города. Ряд поселков города, а также район "Железнодорожный вокзал", рынок "Серче" оказались подтопленными.

Некоторые дворы затопило селевыми потоками. В настоящее время в западном регионе страны сохраняется нестабильная погода.