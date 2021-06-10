https://news.day.az/society/1351012.html Ливни в Гяндже вызвали сели - ФОТО
Ливни в Гяндже вызвали сели - ФОТО
Начавшиеся с прошлого дня дождливые погодные условия привели к ряду последствий в Гяндже.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сели, образовавшиеся после проливных дождей, создали трудности для движения транспорта и пешеходов на некоторых улицах города. Ряд поселков города, а также район "Железнодорожный вокзал", рынок "Серче" оказались подтопленными.
Некоторые дворы затопило селевыми потоками. В настоящее время в западном регионе страны сохраняется нестабильная погода.
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