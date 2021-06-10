https://news.day.az/society/1351043.html Моего отца не отправили в Турцию, он в Баку - сын Арифа Бабаева
Моего отца не отправили в Турцию, он в Баку - сын Арифа Бабаева
"Арифа Бабаева не отправили в Турцию, он находится в Баку".
Об этом сообщил АПА сын народного артиста Арифа Бабаева Яшар Бабаев, передает Day.Az.
Он отметил, что самочувствие его отца в норме: "Слухи, распространившиеся о том, что его отправили в Турцию, не соответствуют действительности, в настоящее время он находится в Баку. Просто в ближайшее время мы планируем отправить его на обследование в Турцию".
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