Моего отца не отправили в Турцию, он в Баку

"Арифа Бабаева не отправили в Турцию, он находится в Баку".

Об этом сообщил АПА сын народного артиста Арифа Бабаева Яшар Бабаев, передает Day.Az.

Он отметил, что самочувствие его отца в норме: "Слухи, распространившиеся о том, что его отправили в Турцию, не соответствуют действительности, в настоящее время он находится в Баку. Просто в ближайшее время мы планируем отправить его на обследование в Турцию".