https://news.day.az/society/1351210.html В Агдаме окажут бесплатные медуслуги - Ханде Харманджи - ВИДЕО
В Агдаме окажут бесплатные медуслуги - Ханде Харманджи - ВИДЕО
В Агдаме реализуется проект, в рамках которого в пяти селах района посредством мобильной клиники будут оказаны бесплатные медицинские услуги.
Об этом в четверг сказала Trend глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, передает Day.Az.
Она отметила, что ранее в местную больницу были доставлены диагностические тесты, кислородные аппараты и лекарства: "Это небольшая помощь от ВОЗ. Мы хотим продолжить свою работу в Агдаме".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре