В июне метро будет работать даже по выходным

Бакинский метрополитен будет осуществлять перевозку пассажиров каждый день в течение июня.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что учитывая важность чемпионата Европы по футболу, образцового оказания услуг болельщикам, станции метрополитена будут ежедневно осуществлять перевозку пассажиров в течение июня.

Напомним, в соответствии с постановлением Кабинета Министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" в дни проведения игр Евро-2020 на территории Азербайджанской Республики были разрешены перевозки пассажиров в общественном транспорте, в том числе в Бакинском метрополитене.

Матч Уэльс-Швейцария состоится в Баку в субботу, 12 июня, а матч Турция-Швейцария состоится в воскресенье, 20 июня.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений, с 00:00 5 июня до 06:00 7 июня, с 00:00 13 июня до 06:00 14 июня, с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня, с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня на общественном транспорте,в том числе в Бакинском метрополитене предусматривалось приостановление пассажироперевозок.

То есть, на 12 июня не был предусмотрен запрет на перевозку пассажиров в общественном транспорте, в том числе в Бакинском метрополитене. То же самое касалось 20 июня до 06.00, зрители должны были пользоваться автобусами и метро в связи с матчем Турция - Швейцария, которая состоится в 20.00 в тот же день.