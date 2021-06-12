Глава ИВ о процессе установления памятника Бабеку

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов сообщил, что пока установлен только постамент памятника Бабеку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Эльдар Азизов сообщил, что ИВ Низаминского района и SOCAR выступили с инициативой по установке памятника Бабеку.

"Сейчас они готовят предложения. Создается комиссия по подготовке памятника. Скульптура, установленная в Баку, должна восприниматься как произведение архитектуры. Проект будет представлен общественности в ближайшее время", - отметил Э.Азизов.