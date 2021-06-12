Есть ли уже коллективный иммунитет к COVID-19 у населения?

Пока рано говорить о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу у населения Азербайджана.

Об этом сказал главный инфекционист минздрава Тейяр Эйвазов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Для формирования коллективного иммунитета необходима вакцинация примерно двух третей населения. То есть к общему числу лиц, у которых сформировался массовый иммунитет, необходимо прибавить не только вакцинированных, но и переболевших. До настоящего времени вторую дозу вакцины получило 10 процентов населения. 1,7 миллиона граждан пока получили первую дозу вакцины. В целом на каждые 100 тысяч человек приходится 26 доз вакцины. По этому показателю Азербайджан лидирует среди стран СНГ. В сравнении с Россией, где производится вакцина от COVID-19, в Азербайджане относительно большее число людей получили этот препарат, и показатель в этой сфере говорит об успешной вакцинации", - отметил Эйвазов.