https://news.day.az/society/1352162.html Состоялись похороны Отца Александра - ФОТО
Состоялись похороны Отца Александра - ФОТО
Состоялись похороны бывшего архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александра Ищеина (Отца Александра).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Отец Александр был похоронен на первой Аллее почетного захоронения.
Отметим, Александр Ищеин скончался 10 июня после тяжелой продолжительной болезни.
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