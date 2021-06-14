Пьяный водитель Range-Rover устроил чудовищное ДТП в Баку - много погибших

На трассе Новханы-Сумгаит водитель внедорожника Range-Rover устроил ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, внедорожник с госномерами 10-CO-002, управляемый Эльшадом Магерам оглу Кербалаевым совершил наезд на пешехода вблизи отеля Spring. Водитель попытался скрыться с места происшествия.

После наезда Кербалаев на большой скорости врезался в автомобиль марки Damas. Удар настолько сильный, что находившиеся в автомобиле Damas трое пассажиров скончались на месте.

Полиция задержала виновника ДТП. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.