"Последний звонок" в Азербайджане

Сегодня в общеобразовательных школах Азербайджана проводится "последний звонок", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что ранее минобразования обратилось в связи с его проведением в Оперативный штаб при Кабмине.

"Последний звонок" проводится с учетом мер, связанных с пандемией коронавируса.

В 2020-2021 учебном году 11-е классы общеобразовательных школ Азербайджана оканчивают 84 069 человек.

Напомним, что в прошлом году "Последний звонок" из-за пандемии коронавируса не проводился.