https://news.day.az/society/1352310.html "Последний звонок" в Азербайджане - ФОТОРЕПОРТАЖ
"Последний звонок" в Азербайджане - ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня в общеобразовательных школах Азербайджана проводится "последний звонок", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что ранее минобразования обратилось в связи с его проведением в Оперативный штаб при Кабмине.
"Последний звонок" проводится с учетом мер, связанных с пандемией коронавируса.
В 2020-2021 учебном году 11-е классы общеобразовательных школ Азербайджана оканчивают 84 069 человек.
Напомним, что в прошлом году "Последний звонок" из-за пандемии коронавируса не проводился.
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