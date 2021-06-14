В Губе двух детей ударило током, один скончался

В Губинском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает Day.Az, трагедия произошла в поселке Зардаби. 12-летнего Полада Фархад оглу Поладова и 13-летнего Угура Хайям оглу Байрамова ударило током.

В результате Полад Поладов скончался на месте происшествия. У.Байрамов был доставлен в больницу. Сообщается, что его состояние оценивается как стабильное.

Ведется расследование.