https://news.day.az/society/1352325.html В Губе двух детей ударило током, один скончался
В Губе двух детей ударило током, один скончался
В Губинском районе произошел несчастный случай.
Как сообщает Day.Az, трагедия произошла в поселке Зардаби. 12-летнего Полада Фархад оглу Поладова и 13-летнего Угура Хайям оглу Байрамова ударило током.
В результате Полад Поладов скончался на месте происшествия. У.Байрамов был доставлен в больницу. Сообщается, что его состояние оценивается как стабильное.
Ведется расследование.
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