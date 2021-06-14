Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 322 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 247, вторую дозу получили 75 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2 775 641, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 811 104, вторую дозу получили 964 537 человек.