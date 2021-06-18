Азербайджан сделал еще шаг к победе над COVID-19

С тех пор, как в Азербайджане был зарегистрирован первый случай коронавируса, государство приняло серьезные меры для предотвращения его распространения.

Полной ликвидации глобальной пандемии пока ещё добиться не удалось. На территории страны в зависимости от эпидемиологической ситуации регулярно вводились ограничения, чтобы свести к минимуму число инфицирований COVID-19.

В результате целенаправленных мер ситуация с коронавирусом в Азербайджане сегодня находится под полным контролем. Уже два дня подряд в нашей стране не было зафиксировано ни одного смертельного исхода от COVID-19, что является обнадёживающей новостью. Можно с уверенностью утверждать, что Азербайджан всё ближе к полной победе над COVID-19.

В настоящее время в Азербайджане продолжается процесс вакцинации среди всех категорий населения старше 18 лет. По последним данным наша страна находится в лидерах по этому показателю. Азербайджан опережает большинство стран как по объемам закупок, так и по скорости применения вакцины.

Особенно активна в этом процессе молодёжь. Поскольку минимальный возраст для добровольной вакцинации в нашей стране снижен до 18 лет, сотрудники и волонтеры различных молодежных организаций записываются в очередь, чтобы получить столь желанную прививку.

Но для полной победы над коронавирусом нужно ещё немного времени и коллективной ответственности иммунитет. Темпы вакцинации довольно неплохи, однако чем интенсивнее будет проходить этот процесс, тем быстрее страна сможет вернуться к обычному образу жизни. Пандемия полностью исчезнет в ближайшие несколько лет.

На сегодняшний день вакцинация является самым эффективным методом в борьбе с COVID-19. Это одно из величайших достижений науки в борьбе с инфекционными заболеваниями. Стоит напомнить, что привитым людям будет выдаваться ковид-паспорт, который предусматривает гражданину ряд преимуществ, в частности, свободное посещение мечетей и спортивных залов.

Также имунный паспорт будет необходим человеку, если он решился получить визу и отправиться зарубеж. К примеру страны Евросоюза не пускают на свою территорию непривитых людей. Поэтому вакцинация важна не только для здоровья человека, но и для свободного передвижения.

Да, вакцинация от COVID-19 не является гарантом того, что человек не подхватит коронавирус, Но благодаря процессу вакцинации существенно снизилось количество летальных исходов, благодаря приближению к коллективному иммунитету. Да и результаты вакцинации от коронавируса в Азербайджане показывают, что у граждан практически не возникает каких-либо побочных эффектов. Следовательно, вакцинация необходима, потому что это единственный шанс спасти людей от тяжелой формы COVID-19. Давайте вместе бороться с пандемией коронавируса и выиграем эту войну - ведь мы сильны вместе!

Байрам Эльшадов