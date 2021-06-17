В рамках проекта Министерства культуры Азербайджана Səhnədən səngərə ("Со сцены в окопы"), посвященного деятелям культуры, которые стали шехидами во время 44-дневной Отечественной войны, очередной материал посвящен Замину Рагимову, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Главная цель проекта - более широкая пропаганда патриотических и морально-нравственных ценностей.

В видеоматериале родные, близкие и друзья делятся своими воспоминаниями о Замине Рагимове, рассказывают о доблести героя.

Замин Вахид оглу Рагимов родился 21 апреля 1988 года в селе Мезре Джабраильского района. Ему было всего пять лет, когда армянские агрессоры оккупировали его родное село, наряду с рядом других районов, городов и сёл страны. Семье пришлось оставить родной очаг и на протяжении нескольких лет скитаться по лагерям и местам проживания беженцев, часто менять место жительства.

Замин с детства увлекался музыкой, окончил Шушинский музыкальный техникум, который также как и он носил статус "беженца". С 2012 года стал преподавателем гармони в детской музыкальной школе села Махмудлу Джабарильского района, которая временно была размещена в Баку. Пользовался большой любовью и уважением учеников. Опять же, это учебное заведение тоже было с оккупированных земель Азербайджана...

Прошло 28 лет, но так долго не могло продолжаться. И когда 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, он одним из первых добровольцем ушел на фронт, чтобы освободить оккупированные земли Азербайджана от армянских агрессоров. По рассказам однополчан, отличался большой смелостью и героизмом. 4 октября был освобождён город Джабраил, а 8 октября, когда шли ожесточенные бои за полное освобождение Джабраильского района, Замин стал шехидом. А перед этим как освободитель вернулся в родное село Мезре и, позвонив домой, сказал: "Если бы вы знали, где я сейчас стою, то преклонили бы колени и поцеловали эту землю...". Ему было всего 32 года...Посмертно был отмечен медалью Vətən uğrunda (За Родину)

У него осталась одна дочь по имени Инджи, которой всего 5 лет - возраст, когда он стал беженцем. Однако она больше не будет носить статус беженца, а вернется в родное село.