https://news.day.az/society/1353719.html Смогут ли студенты частных вузов получить кредит на образование? - отвечает Эмин Амруллаев
Смогут ли студенты частных вузов получить кредит на образование? - отвечает Эмин Амруллаев
"Студенческий кредитный фонд на образование может использоваться студентами, обучающимися как в государственных, так и в частных высших учебных заведениях".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр образования Эмин Амруллаев.
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