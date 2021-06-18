Смогут ли студенты частных вузов получить кредит на образование?

"Студенческий кредитный фонд на образование может использоваться студентами, обучающимися как в государственных, так и в частных высших учебных заведениях".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр образования Эмин Амруллаев.